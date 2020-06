La matriarca Settimia Manes compie 83 anni: tutta la famiglia in festa!

Auguri

PORTOCANNONE. Per il genetliaco della matriarca Settimia Manes tutta la famiglia in festa! «Augurissimi per i suoi 83 anni dai nipoti Alex e Luca Ilaria e Alessia, dai figli Rosaria, Vincenzo e Antonio, dal genero Antonio e dalle nuore Emilia e Angela». Auguri anche dall’Azione Cattolica della Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Portocannone.