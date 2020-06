​Fiocco rosa in casa Fiore-Mattarocci: è nata Azzurra

VASTO. Fiocco rosa in casa Fiore-Mattarocci. Grande gioia per la mamma Mara di Frosolone (Isernia) e papà Luca di Roccaspinalveti (Chieti) che hanno dato il benvenuto ad Azzurra con un amore immenso. La piccola è venuta alla luce oggi, giovedì 11 giugno, all’ospedale San Pio di Vasto. Ha pesato circa 3 chili e 600 grammi per 48 centimetri di lunghezza. Un lieto evento che ha riempito il cuore dei nonni molisani e abruzzesi