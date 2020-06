Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Venticinque anni speciali per i gemelli Martino: tanti auguri. «Venticinque anni rappresentano una tappa importante del percorso della vita: un punto di arrivo, per fare tesoro di tante esperienze, e uno di inizio per guardare al futuro con ottimismo e tanti progetti da realizzare. Quando si è gemelli c’è anche un valore speciale di unità che si trasmette con rinnovato spirito di condivisione e fiducia reciproca. Buon compleanno Elisabetta, Flavio e Mariaconcetta Martino da tutte le persone che vi vogliono bene!»