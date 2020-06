​Luca Aurelio D'Ascanio compie 10 anni

TERMOLI. Tantissimi auguri a Luca Aurelio D'Ascanio che compie 10 anni. "Il tempo vola, ti guardiamo ogni giorno crescere e diventare sempre più grande. Sei il regalo più bello che ci ha fatto la vita, e non bastano le parole per esprime l’amore che proviamo per te". Buon decimo compleanno da mamma Eliana, papà Domenico, la sorellina Chiara Luce da tutti i nonni e gli zii. Ti vogliamo bene.