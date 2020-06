LARINO. Festa grande a Larino. Antonio De Notaris si è diplomato. Sei un ragazzo dal cuore d'oro, sempre pronto ad aiutare tutti e sei anche tanto testardo. Quando decidi di raggiungere un obiettivo metti tutto te stesso per farlo, e oggi hai fatto proprio così tanti sacrifici e tanto studio per raggiungere finalmente la tanto attesa maturità.... Adesso che sei maturo non fare più cavolate. Tantissimi auguri per questo traguardo dai tuoi cugini Lorenza, Piero, Melissa e la piccola Francesca.