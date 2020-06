Antonio Trombetta parte per la nuova avventura in Valle d'Aosta: very good luck

TERMOLI. Tanti sono i ragazzi molisani e termolesi che giunti davanti a un bivio devono decidere di costruire il proprio futuro, purtroppo staccando il cordone ombelicale dalle proprie origini e coraggiosamente andarlo a cercare altrove dove effettivamente ci sono più opportunità. Antonio, 22enne figlio del nostro collega Michele Trombetta, oggi ha spiccato il volo andando a trovare il suo nido di approdo tra le alte cime della Valle D'Aosta, a Gressoney la Trinite, nel campo a lui congeniale della ricezione alberghiera per il quale ha studiato sei anni e da oggi come le aquile che abitano quelle cime montuose cercherà di costruirsi un suo futuro carico di soddisfazioni. Come redazione, avendolo anche visto crescere fin dalla sua adolescenza, ad Antonio Trombetta come a ogni figlio della nostra terra che con coraggio cerca nuove sfide facciamo i migliori in bocca al lupo. Good Luck Antonio.