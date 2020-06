Nozze di rubino a Campomarino: Rosaria e Nicola sposi da 40 anni

CAMPOMARINO. «Che il vostro cammino insieme sia ancora lungo, colmo di gioia e serenità. Auguri per il vostro quarantesimo anniversario di matrimonio, mamma e papà». E’ questo il messaggio amorevole che i figli di Rosaria Ruccolo e Nicola Norante, Vincenzo e Lisa, rivolgono ai genitori per la celebrazione delle nozze di rubino in data odierna.