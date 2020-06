Auguri

COLLETORTO. Laurea magistrale con 110 e lode in Ingegneria Civile per Giovanni Petruccelli.

Titolo conseguito presso l’Università degli studi di Ferrara, con una tesi di laurea in progettazione in zona sismica dal titolo “Vulnerabilità statica e sismica di un edificio monopiano in acciaio ad uso industriale sito in Pisa”.

La vita è fatta di traguardi da raggiungere e di limiti da superare. La tua laurea non è una sorpresa, sapevamo già che saresti arrivato a ciò con grande successo.

Conserva sempre questa tua determinazione e questa tua volontà, vedrai che andrai lontano.

Diventa quello che vuoi, diventa quello che sei e mi raccomando, da buon ingegnere, sappi sempre ragionare fuori dagli schemi.

Congratulazioni per questo giorno da tutta la tua famiglia.