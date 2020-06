Anniversario di matrimonio tra Tomaso De Cata e Maria Sosio

TERMOLI. Anniversario di Tomaso De Cata e Maria Sosio: L’amore non ha sempre bisogno di grandi emozioni. Superare insieme le piccole sfide della vita quotidiana è la prova più grande della vostra unione. Vi ringraziamo e non finiremo mai di farlo. Auguri per i vostri 49 anni di matrimonio. Alessandro, Luigi, Mario, le vostre nuore Costantina, Marta e Valentina e i vostri nipoti Tommy, Chiara, Elena, Jacopo, Mattia e il piccolo Davide....