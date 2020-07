Auguri

COLLETORTO. Laurea in Lingue e Culture straniere per Dora Di Palma. Una giornata speciale in un momento particolare in cui la distanza rafforza l'impegno, la partecipazione e il merito. Con una brillante discussione in videoconferenza dalla sua abitazione di Colletorto Dora Di Palma ha conseguito la laurea in Lingue e Culture Straniere all'Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali. Ha discusso un'interessante e apprezzata tesi dal titolo "Il valore della donna in India e in Italia: l'impegno di Olay per l'empowerment femminile". Relatrice: ch.ma prof.ssa Susanna Pigliapochi. Alla neodottoressa congratulazioni dalla sua cara famiglia e auguri di ogni bene.