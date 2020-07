​Nozze d’argento a San Giacomo degli Schiavoni: Antonio Urbano e Lorella Rosati sposi da 25 anni

Auguri

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Nozze d’argento: Antonio Urbano e Lorella Rosati sposi da 25 anni.

«Ricordo ancora il giorno in cui ci incontrammo per la prima volta. Gli anni passano ma il mio amore per te non cambia e continuo a innamorarmi di te ogni singolo giorno che passiamo insieme. Ti ringrazio mio unico amore, che mi fai sorridere e sognare ogni giorno che passa e che con il tuo amore mi dai la forza per affrontare la vita giorno dopo giorno. A te moglie mia ti dedico tanti auguri di buon 25° anniversario di nozze.