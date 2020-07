Dieci anni di matrimonio per Antonio Caccavale e Filomena Morgante

Auguri

Santa Croce. Una giornata speciale per la vostra famiglia. Un momento per ricordare quel “sì” così importante e un altro per ripercorrere questi lunghi e intensi anni. Poi lo sguardo volto verso Maria e Giorgio: crescono nell'amore e nei valori che avete saputo condividere insieme a loro. I dieci anni di matrimonio sono per voi un'occasione per rinnovare questa unione con lo stesso entusiasmo, la consapevolezza e la gioia di vivere. Ad Antonio Caccavale e Filomena Morgante auguri di cuore da tutte le persone che vi vogliono bene.