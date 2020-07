Colletorto: auguri a Daniele, Diler e Rosanna

Auguri

COLLETORTO. Giovani aprono pizzeria-trattoria: la sfida coraggiosa Daniele e Diler con “La Civetta 204". Aprire un'attività di ristorazione in tempo di pandemia. Una sfida coraggiosa ma anche una scelta fatta con determinazione per condividere un progetto nel proprio paese e non abbandonarlo puntando anche sulle potenzialità e le bellezze di un luogo del cuore. Con questo spirito Daniele e Diler, coordinati da Rosanna De Maria, hanno iniziato questa nuova avventura in via Marconi a Colletorto con una pizzeria-trattoria e l'hanno chiamata “La Civetta 204”. A tutto lo staff gli auguri più affettuosi e gustosi per un futuro di soddisfazioni e serenità.