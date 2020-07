ISERNIA. Ad Antonio Scasserra, auguri a un amico speciale per il suo 40esimo compleanno.

L’avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La sfida della vita è superare. L’essenza della vita è curare. La grande occasione della vita è servire. Il segreto della vita è osare. Il sale della vita è fare amicizia. La bellezza della vita è dare. La gioia di vivere è amare. (William Ward).

Auguri Antonio.

Ci sei sempre stato al nostro fianco, hai generato in tutte noi la passione per la nostra storia di Donne. Ci hai insegnato l’amore per quei costumi e la consapevolezza che non erano solo pezzi di stoffa ma erano storie di vita vissuta delle donne del nostro passato. Ogni volta ci hai vestito non solo con i tuoi costumi e gioielli bellissimi ma hai vestito con l'amore per essi. Sei stato capace di unire donne diverse, farci sentire parte di un unico progetto che è stato e sempre sarà quello della riscoperta dei nostri valori, del nostro passato e della bellezza delle Donne, di tutte le Donne, sempre e comunque. Diceva (Ralph Waldo Emerson) che Un grande uomo è sempre disposto ad essere piccolo. Tu Antonio ci hai insegnato questo. Essere grandi nella tua umiltà. Il nostro augurio per oggi e che la tua vita sia sempre piena di passione per il tuo lavoro e per la tua vita. Non cambiare mai perché sei unico cosi Con infinita stima e affetto.

Le Donne del Musec.