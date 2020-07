Auguri

Confetti rossi in casa Di Nuoscio: Valentina si è laureata in Lettere Moderne Copyright: Termolionline.it

URURI. Confetti rossi in casa Di Nuoscio: Valentina si è laureata in Lettere Moderne con sessione in streaming all'Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti.

«Oggi siamo i genitori più felici del mondo. Siamo orgogliosi di te e dei tuoi sacrifici, non hai mai rinunciato ai tuoi sogni e sei riuscito a ottenere ciò che hai inseguito in questi lunghi anni. Non importa quanto piccola sia la differenza, continua a fare la differenza. Puoi ottenere ciò che vuoi nella vita, l’importante è credere che puoi farlo, e noi abbiamo sempre creduto in te. Mamma e papà ti augurano con tutto il cuore che questo traguardo possa essere il primo di tanti successi e soddisfazioni future. I tuoi genitori ti adorano e ti ammirano. Congratulazioni dottoressa per questo felice giorno!»

Da Mario Di Nuoscio e Lia Granitto.