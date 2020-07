TERMOLI. Saverio Tano compie 60 anni: tanti auguri! Il compleanno rappresenta una tappa importante del cammino della vita: un punto di arrivo, per fare tesoro di tante esperienze e uno di inizio, per guardare al futuro con ottimismo e rinnovato entusiasmo. È una domenica importante per Saverio Tano. Sessant'anni di amore per un padre, marito e amico esemplare, generoso, disponibile. Persona piena di valori condivisi insieme alla famiglia e alla comunità. La moglie Erina, i figli Stefano con Sara, Luca e Alessandro gli formulano i più affettuosi auguri di buon compleanno.