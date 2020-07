Auguri

MONTECILFONE. Grande giorno per Roberta Di Lisio, oggi si è laureata all'Università G. D'Annunzio di Chieti in Scienze e tecniche psicologiche, relatore dott. prof.ssa Valentina Gatta. «Oggi è un giorno importante per te ma anche per noi. Siamo orgogliosi di te anche quando sei presa dai tuoi mille pensieri, il tuo futuro, il lavoro, la famiglia. Oggi è il tuo primo traguardo di successo che la vita ti offre.

Vai avanti con forza, dignità e determinazione. Laureandoti hai scritto e vissuto una delle pagine più belle e gratificanti che un essere umano possa desiderare nella propria vita e siamo felicissimi di festeggiare con te. Non hai bisogno di consigli e raccomandazioni sul prossimo futuro. Il nostro Augurio è che tu lo viva con naturalezza, l'onestà, la responsabilità, la gioia e la serenità con cui hai vissuto finora. I tuoi genitori Antonio e Fiorella con la firma di tuo fratello Luigi.

Augurissimi dottoressa Roberta».