Buon compleanno Renée, compie oggi 18 anni

TERMOLI. Renée compie oggi 18 anni, per lei questo messaggio di auguri: «Cara nipote oggi compi 18 anni, aspettavi con impazienza questo giorno, dicevi "quando sarò maggiorenne farò molte cose", io ti dico di comportarti sempre bene e di non permettere a nessuno di offuscare il tuo luminoso sorriso, di non guardare la vanità e l'apparire, di rispettare e farti rispettare da tutti....di camminare sempre nel sentiero dove portano i sentimenti del cuore. Auguri... ti voglio bene, Nonna Maria».