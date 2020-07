MONTAQUILA. Da Roma a Montaquila, nella famiglia Ricci oggi una sottile linea rossa porta gioia e soddisfazione, come il colore dei confetti per la brillantissima Milena, che si è cinta la testa d’alloro per aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode presso l'Università Campus Bio-medico di Roma discutendo la tesi in Oculistica dal titolo "Flogosi cronica in pazienti con pemfigoide delle membrane mucose ". Relatore il Chiar.mo Prof Stefano Bonini. Inoltre, con le nuove regole di accesso alla professione medica è anche abilitata all'esercizio della professione medico-chirurgica

Proprio negli ultimi tempi, specie il 2020, abbiamo colto con mano l’importanza della professione medica e delle vocazioni alla Ippocrate, così Milena ha voluto dedicare il suo impegno accademico a una disciplina che le permetterà di essere d’aiuto al prossimo.

Alla neo dottoressa gli auguri da parte dei genitori Fabrizio e Marisa, della sorella Angelica, dei nonni Angelo e Filomena e Antonio. Al coro di auguri si uniscono gli zii Annamaria e Olimpio con le piccole Clara e Lucia. "Hai con impegno e costanza raggiunto questo importante traguardo. Ma questo, per te, è solo un nuovo punto di partenza. Le ambizioni, se coltivate appieno come hai fatto sinora tu, portano a traguardi che sembrano, ai più, irraggiungibili". Ad maiora.