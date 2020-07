TERMOLI. «Auguri vivissimi al soprano Marianna De Tomo che ieri, 23 Luglio 2020, al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, ha conseguito la Laurea specialistica finale laureandosi con 110 e lode.



Il soprano che abbiamo avuto modo di ascoltare in uno dei suoi concerti sia a Termoli che in altri eventi di altre città ha terminato brillantemente il suo percorso di studi al Conservatorio di Pescara con una laurea specialistica in Canto. Felicissimi i genitori Enzo e Tonia che l’hanno supportata in questo suo lungo percorso di studi.