Auguri

COLLETORTO. Laurea in Lingue, Letterature e Culture moderne per Greta Mucciaccio. Hai raggiunto con impegno, sacrificio e merito un traguardo importante. Greta Muccuaccio ha conseguito la laurea in Lingue, Letterature e Culture moderne all’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

Ha discusso in videoconferenza dall’abitazione di Colletorto un’apprezzata tesi dal otitolo “Perfection is Terrible: studio sulla poesia e la prosa di Sylvia Plath”. Relatore: ch.ma prof.ssa Paola Partenza, correlatore: ch.ma prof.ssa Eleonora Sasso. Alla dottoressa Mucciaccio congratulazioni dai genitori Vincenzo e Giovanna, dalle sorelle Beatrice e Chanel.