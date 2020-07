Quanti auguri per Walter Ferrante, compie gli anni!

TERMOLI. Buon compleanno a Walter Ferrante. «Non ho parole per descrivere ciò che provo per te. Incontrarti è stato la cosa migliore che sia mai successo in vita mia. Buon compleanno amore mio♥️ Sheyles, Luca, Walter,Lina e tuoi amici cari». Inoltre, augurissimi in particolare da Antonio e Carmela.