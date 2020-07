«Meriti il miglior compleanno di sempre, tantissimi auguri cara Giulia»

LARINO. Da Annamaria Occhionero alla sua amica del cuore Giulia Astolfo questo messaggio di auguri nel giorno del suo compleanno.

«Quattordici anni fa è nata una delle persone più importanti della mia vita, e io mi chiedo come farei senza di te, sei entrata nella mia vita e non ti lascerò andare mai più, avevo bisogno di te e sei arrivata. Tutti dovrebbero avere la fortuna di avere qualcuno come te nella propria vita, e io sono davvero fortunata! Tanti auguri di buon compleanno piccola mia, meriti tutto l'amore del mondo e il miglior compleanno di sempre, io sono là con te, ricordatelo. E il bene che ti voglio è indescrivibile!»