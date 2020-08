Auguri

TERMOLI. Un augurio speciale ad Enrico Montanaro per i suoi 70 anni! L'auspicio è che tu possa mantenere sempre vive in te la goliardia e la magnanimità che ti contraddistinguono da una vita intera! Amico di tutti e soprattutto supernonno dei tuoi adorabili nipotini, Enrico e Francesco Joele, che tu possa trascorrere un compleanno all'insegna della felicità. Ad meliora et maiora semper. La tua famiglia.