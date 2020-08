Cinquant'anni e non li dimostra: auguri doppi per Antonella Mucci

TERMOLI. Auguri doppi, oggi mercoledì 5 agosto per Antonella Mucci, è una giornata che ricorderà come uno dei tanti traguardi prefissati e raggiunti in bellezza, per lei il taglio del filo di lana sul traguardo di 50 splendidi anni vissuti in modo solare come appare nel sorriso di questa foto.

Mezzo secolo che oggi verrà festeggiato sempre nel rispetto delle norme, alla grande co ntutta la sua famiglia e amici.

Da oggi per Antonella s'intraprende un nuovo e pimpante cammino sempre nel segno dello spirito giovanile che la contraddistingue, senza pensare all'anagrafe che è solo un dettaglio.

Alla nostra cara amica neo cinquantenne oltre agli auguri da parte della sua dolce metà Marco, i figli Martina e Francesco, dei genitori Franca e Peppino gli zii e i cugini.