E sono 45... le candeline spente da Annibale Ciarniello

Il limbo dei migranti che dormono in stazione: «Come sono finiti lì?»

TERMOLI. 12 Agosto, mezzanotte. Lo scenario di una stazione in pieno centro. In piena pandemia si dorme così: migranti? poveri? Qualcuno si scaglia contro gli immigrati io invece penso che il nostro paese non abbia gestito il flusso di entrate ed uscite con i giusti e dovuti criteri.