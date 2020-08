​Luigi Antonio Mascia spegne le sue prime 10 candeline

Clima teso sull'arrivo di nuovi migranti

CAMPOMARINO. In attesa di capire se davvero verranno nuovi migranti provenienti da Lampedusa in Molise, i tunisini ospiti a Campomarino sono fuggiti ancora, e stavolta fra loro, anche 3 dei 5 positivi al Covid. Cronache del territorio costiero, che non passano inosservate alla cittadinanza.