Nozze d'argento: viva il sorriso di Romeo e Angelita

TERMOLI. Nozze d'argento per Romeo Cannarsa e Angelita Medulli. 25 anni di splendida vita insieme, costellata da tanto amore e serenità. Per loro in questa giornata speciale giungono tantissimi auguri dai loro cari e dagli amici auguri a cui ci uniamo anche noi della redazione di Termolionline.

Auguri in particolare da Giorgio, Rocco, Nicolò e Francesca. «Auguri a voi per il vostro traguardo, una meta importante, vi abbiamo chiesto sempre il segreto, pensiamo il vostro sorriso: un augurio infinito per i compari speciali».