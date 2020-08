Compie 49 anni e non li dimostra: auguri a Paola Berchicci

Auguri

MONTECILFONE. Augurissimi a Paola Berchicci, compie 49 anni e non li dimostra.

«Buon compleanno alla donna che ha sacrificato molti momenti preziosi della sua Vita per renderci felici... a te che sei forte ma allo stesso tempo fragile, che sei solare anche se dentro vorresti urlare, che sei riuscita a superare le mille difficoltà con la tua forza e la tua determinazione... a te che basta poco per essere felice, che non molli mai e provi sempre a fare del tuo meglio.. .a te che sei una mamma fantastica e speciale vogliamo fare i nostri migliori auguri e che la vita ti sorrida sempre... ti vogliamo bene. Samuel e Alice... auguriii + 49 e non sentirli».