Fiori d'arancio in casa Labianca-Amore Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Fiori d'arancio in casa Labianca-Amore. E non è un gioco di parole. «Auguri di matrimonio a una coppia speciale. Oggi 27 agosto si sono uniti in matrimonio Giovanni Labianca e Enrichetta Amore, tanti cari auguri di lunga vita insieme. Da Jerry, Lina, Giovanna e tutto il personale Rti Ica-Creset».