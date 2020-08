Auguri

MONTECILFONE. Alessandra Colella si è laureata a Londra in teatro e performance col massimo dei voti e lode.

«Tesoro ti auguro di esaudire tutti i tuoi sogni e ti auguro che questa laurea non sia un punto d'arrivo, ma un punto di inizio per altri mille traguardi. Credo che non servono parole per dirti quanto tengo al nostro legame ed al bene che ti voglio. Con immenso affetto la tua piccolina congratulazioni tesó. La tua Trisha».