Auguri agli sposi Mariangela Fontana e Michele Zappone

Auguri

COLLETORTO. Una giornata speciale in un anno particolare che non ha fatto altro che consolidare ancora di più il senso di un amore profondo, il rispetto, la fiducia e la gioia di condividere il percorso della vita. Michele Zappone e Mariangela Fontana si sono uniti in matrimonio nella chiesa madre di San Giovanni Battista a Colletorto. Hanno pronunciato il loro “sì” davanti al Signore Gesù Cristo nel corso della santa messa celebrata dal parroco, padre Vincenzo Bencivenga. Un momento di grande emozione per i giovani sposi che hanno rinviato il loro matrimonio entro l'anno e sono stati i primi a sposarsi dopo l'emergenza. Auguri infiniti e tanta felicità dai genitori, dalle famiglie, dai testimoni Michele Fontana, Michela Socci e Luigi Carrozza e da tutti gli amici.