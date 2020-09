CAMPOMARINO. Giulia Giacomodonato compie oggi i suoi primi 18 anni. A festeggiarla, con un messaggio autenticamente amorevole, quanto sincero, la mamma Patrizia Pezzuto. «A te che sei salvata inrubrica: "Giulia la stronzetta", con il rinnovarsi di questa ricorrenza voglio dirti: rimani come sei, caparbia che non si abbatte, sempre pronta ad affrontare con coraggio qualsiasi evenienza dando sempre il massimo, sono orgogliosissima di te, sei e sarai sempre l'unica che illumina il mio sorriso e la mia vita. Il 6 settembre con largoanticipo è nata la mia meravigliosa stellina che dopo 18 anni brilla di luce propria .. e che luce!! Ora che sei maggiorenne,vedi di non montarti troppo la testa, insegui i tuoi sogni e vivi la vita come l'hai sempre desiderata. Augurissimi per un compleannoStre_pi_to_so Ti voglio bene Mamma».