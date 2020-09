Auguri

PETACCIATO. Quando si dice la classe non è acqua, eccoli quelli della classe 1970, che in questo 2020 disgraziato per ovvi motivi, loro hanno trovato un pertugio per festeggiare il mezzo secolo di vita. 50. ma nessuno di questi splendidi giovanotti di Petacciato che solo per un attimo per fare la foto commemorativa dell'evento si sono tolti un attimo la mascherina e hanno inneggiato ai 50 anni, lo hanno fatto addirittura affittando una imbarcazione e al largo del nostro mare hanno festeggiato il loro bellissimo mezzo secolo di vita. Auguri a questi giovanissimi 50enni petacciatesi da parte della nostra redazione "Limited 1970 edition".