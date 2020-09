"Mamma Felicia" Vizzarri compie 92 anni, augurissimi

Auguri

TERMOLI. Mamma Felicia Vizzarri compie oggi 92 anni. «Sei una grande mamma di sette figli. Le parole non sono sufficienti per esprimere la gratitudine che meriti. Per tutto quello che hai fatto negli anni. Quindi ci proviamo a dirti ti vogliamo un mondo di bene. Sei sempre stata una roccia per noi, tutti i tuoi figli e lo sarai sempre. Oggi ricorre il tuo bellissimo 92esimo anno di età, ti diciamo grazie sempre mamma. Per questo bellissimo giorno. E tanti altri che verranno ancora. Tantissimi auguri cara mamma da noi tutti i figli, nuore, generi e tutti 11 nipoti e 5 pronipoti. Cara mamma auguroni da tutti noi e siamo fieri di te grande mamma. Ci stringiamo a te con gli auguroni per i tuoi bellissimi 92 anni, ti amiamo!»