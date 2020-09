CAMPOBASSO. Nozze d'argento per Rosario Minichetti e Nicolina Palladino.

"Questi non scherzano" disse don Vittorio Perrella alla lettura delle frasi di rito; "Questi si sono guardati negli occhi, fanno sul serio"... e così è stato! Un percorso intenso e carico di significato fondato sul sentimento più importante, quello dell'amore. Pensare per un istante a quel “sì” per la vita e guardarsi negli occhi oggi come allora con un'emozione che fa battere più forte il cuore nella gioia di una famiglia. Venticinque anni di matrimonio per Rosario Minichetti e Nicolina Palladino. Auguri per un felice anniversario da Dante e Alice, dai parenti e da tutti gli amici che hanno condiviso con un pensiero e un ricordo una giornata speciale che rinnova il senso della vostra unione.