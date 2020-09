Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli: benvenuto Francesco!

SAN MARTINO IN PENSILIS. Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli dell'ospedale San Timoteo, benvenuto a Francesco Bevilacqua. Lieto evento per la gioia di papà Bartolomeo e mamma Titta Abbiuso, con un ringraziamento speciale proprio all'ospedale San Timoteo. Ad attenderla a casa, c'è la sorellina Rebecca, che non vede l'ora di giocarci assieme. E' nato alle 21.21 del 9 settembre, dal peso di 2,95 chili e 50 centimetri di lunghezza.