Cristina Brunetti e Giuseppe Plescia, sbocciano fiori d'arancio a Ururi

Auguri

URURI. Nella splendida sala consiliare intitolata all’On. Tomaso Palmiotti, oggi, sabato 12 settembre, diranno il loro Sì per sempre “Giuseppe e Cristina”. Felicitazioni quindi a Giuseppe Plescia e Cristina Brunetti. Oggi si apre dinnanzi ai due sposi la porta di una nuova vita, entrando chiudetela e gettate via le chiavi. Per sempre insieme vogliamo vedervi avvolti da un’immensa felicità. Vi auguriamo che il sì che vi siete scambiati sia un fuoco che riscalda i vostri cuori, che i vostri desideri possano realizzarsi ed i vostri sogni avverarsi. Agli sposi, Giuseppe Plescia e Cristina Brunetti, i nostri migliori auguri con affetto. Vi vogliamo bene! Agli auguri ai novelli sposi si associa naturalmente la redazione di Termolionline.