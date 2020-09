Nozze di diamante: augurissimi a Giuseppe e Liliana

TERMOLI. Nozze di diamante in casa De Michele-Cianfagna. Giuseppe e Liliana celebrano 60 anni di matrimonio. «Quello perfetto non esiste, ma voi due siete ciò che gli si avvicina di più ed ogni anno che passa ci dimostrate che il matrimonio è per sempre... Con tutto il nostro amore auguri infiniti per le vostre nozze di diamante Ester, Tony, Maurizio, Basilio e Katia».