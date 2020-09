​Casacalenda, i 18 anni di Marilisa D’Imperio

Auguri

CASACALENDA. Cara Marilisa oggi è il tuo diciottesimo compleanno e sei diventata maggiorenne questo tempo passato per noi genitori è stato quasi un sogno... sembra ieri che ci svegliavamo per controllare il tuo respiro nei primi giorni di vita e poi un divenire di eventi legati alla crescita trascorsi velocemente: le prime parole, il primo desiderio, il primo giorno di scuola, tutte nuove scoperte e nuovi traguardi fino ad arrivare ad oggi. Forse da oggi la tua vita sarà la tua sfida più grande, e noi saremo sempre di più al tuo fianco cercando nel dialogo di partecipare alle tue conquiste di vita.

I figli sono il cuore dei genitori e nulla potrà impedirgli di amarli tutta la vita. In questi anni tra un sorriso e una lite, speriamo di averti trasmesso valori inossidabili come il rispetto delle persone e della natura e che possano aiutarti nel futuro nel percorso di vita. Siamo felici di averti nella nostra vita! Grazie per tutto quello che ci hai donato in questi primi 18 anni trascorsi insieme. Ti amiamo sopra ogni cosa! Papà Francesco e mamma Paola.