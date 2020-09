Che ventata di freschezza, 53 anni e non li dimostra: auguri a Lucia Bocale

TERMOLI. Con un colpevole ritardo di 24 ore vogliamo fare tanti auguri per il compleanno numero 53 celebrato ieri da Lucia Bocale.

Classe di ferro 1967, ha investito e speso negli anni come responsabile dei giovani volontari ospedalieri di Termoli una parte importante del suo tempo per portare una ventata di freschezza a chi soffre, anche presentando l’Avo, l’associazione di riferimento, agli studenti nelle scuole del territorio, per invogliarli a seguire la strada del volontario.

A Lucia l’auspicio che questo traguardo anagrafico sia la linea di partenza verso un anno foriero di soddisfazioni.