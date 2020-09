Gessica Paduano e Alfredo Scipioni sposi oggi

Auguri

CASACALENDA. Oggi, domenica 20 settembre, nella chiesa madre di Casacalenda, si uniranno in matrimonio Gessica Paduano e Alfredo Scipioni. Oltre agli auguri di una lunga vita prospera e felice insieme da parte dei loro genitori, c'è ne una speciale per i due sposini da parte del cugino Fabio Scipioni e la sua famiglia nell'augurare a Gessica e Alfredo una buona vita da qui e per sempre, vuole dire loro con amore e sincerità: «Ad maiora semper e un augurio: che le cose vadano sempre meglio, che voi possiate raggiungere insomma i vostri obiettivi nella maniera migliore.