Adele Di Donato oggi compie 50 anni: augurissimi da Armida

Auguri

PETACCIATO. Adele Di Donato oggi compie 50 anni. La sua amica Armida le dedica un pensiero: "Per quanto sia raro il vero amore è ancora più rara la vera amicizia. Non so come fai a sopportarmi ma sono così felice che tu lo faccia. Ti voglio bene, tanti auguri amica mia Armida".