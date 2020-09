Auguri

BONEFRO. Un pensiero speciale per la nascita di Leonardo Giannotti: «Hai riempito di gioia il cuore di mamma Donatella e papà Antonio. Un'emozione fortissima che consolida un profondo sentimento di amore nella vostra unione per la vita. Benvenuto piccolo Leonardo Giannotti! Ti vogliamo un mondo di bene e non vediamo l'ora di conoscerti. Un pensiero di affetto da zia Katia, Pino e Angela Paola».