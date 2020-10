Fiocco azzurro: è nato il piccolo Flavio, «Auguri miss Tracy e Giovanni»

TERMOLI. Vivono a Foggia, ma l’amicizia azzera le distanze e così da Arca Terzo arrivano le immense felicitazioni per la nascita del piccolo Flavio, venuto al mondo per la gioia di Tracy Antignani e Giovanni Esposito.

«La vita vi ha donato un sole che non tramonterà mai in casa vostra, auguri per il vostro bellissimo principino da parte della vostra amica Arca Terzo, auguri e felicitazioni miss Tracy e Giovanni per la nascita del meraviglioso Flavio». Auguri da Arca anche alla nonna Flavia e alla zia Antonella.