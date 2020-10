La prima candelina in casa Festa, auguri Ludovica!

TERMOLI. In Festa, è proprio il caso di dire, visto il cognome, la famiglia di Ludovica, che oggi spegne la sua prima candelina. A porgere gli auguri è la zia Loretta: «Auguri per il suo primo anno a Ludovica Festa di Termoli, auguri per il tuo primo compleanno a te, piccola, e ai tuoi genitori Michele e Giulia dalla zia Loretta».