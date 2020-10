Confetti rossi per Nicolas De Guglielmo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Confetti rossi in casa De Guglielmo, Nicolas si è laureato con 110, nella cosiddetta specialistica, in Business and Administration International all'Alma Mater Studiorum di Bologna. «Congratulazioni dottore!», il messaggio di auguri e felicitazioni da parte di mamma Antonella e della sorella Jessica.