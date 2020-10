TERMOLI. Splendida giornata oggi, 22 ottobre 2020, per la meta di laurea in management dei beni culturali e turistici della dottoressa Lucia Urbano, la cui discussione di tesi alla sede UniMol di Termoli ha attirato il plauso dell'intera commissione sul tema dei tratturi e transumanze. Lucia Urbano, per quanto riguarda la conservazione dei tratturi, ha posto in rilievo le dinamiche sociali e produttive che hanno caratterizzato le zone in cui questi si collocano, perché sia il peso dei seminativi, sia la densità demografica, hanno creato situazioni di rilevante degrado. Mentre nei territori a pascoli e a bassa densità demografica, si ha una situazione di compatibilità. Infine, la Urbano ha sottolineato che è necessario ripensare le politiche di conservazione e gestione dei tratturi, alla luce dei nuovi principi in materia di obiettivi di qualità paesaggistica.