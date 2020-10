Un giorno speciale per Luca Aurelio D'Ascanio: la Prima comunione

TERMOLI. Un giorno speciale per Luca Aurelio D'Ascanio, gli viene amministrato il sacramento della Prima comunione alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Termoli, nella cerimonia in programma alle 11. "Che il Signore accolto nel tuo piccolo cuore in questo giorno ti trasformi in uno strumento di pace e di amore. Stai aprendo la tua anima a qualcosa di grande e magnifico. Coltiva questo dono e rendi la tua esistenza un'opera d'arte. Il nostro augurio è che questo Sacramento ti accompagni in ogni attimo della tua vita". Tantissimi auguri da mamma Eliana, papà Domenico, la sorellina Chiara Luce, tutti i nonni, gli zii e dalla cuginetta Giada. A Luca Aurelio anche gli auguri di Termolionline.it.