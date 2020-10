Marilisa Nicodemo diventa maggiorenne

GUGLIONESI. Compleanno speciale in casa Nicodemo, Marilisa compie 18 anni ed arriva il messaggio di auguri di mamma Cinzia: «Cara figlia, eccoci giunti al fatidico giorno, dopo un countdown di 29 giorni. Oggi compi 18 anni per la legge sei maggiorenne ma per me rimani la mia bambina. Ho voluto renderti partecipe delle mie emozioni con questa lettera, oggi voglio vederti felice.

Era il 29 ottobre 2002, un martedì, quando alle 09,48 sei nata tu, un esserino di Kg 2,950 che ha cambiato le nostre vite.

A 8 mesi ti abbiamo affidato alle cure di zia Angela, non potevamo scegliere persona migliore e già allora sei stata speciale perché sei stata di grande conforto per lei in un momento particolare della sua vita.

Sei cresciuta con serenità, armonia, coccolata e amata.

Abbiamo cercato di non farti mancare mai nulla e quando da parte nostra ricevevi qualche no, sapevi a chi rivolgerti per raggiungere il tuo scopo: nonno Filippo e Zio Vincenzo adesso i nostri angeli custodi.

Sei stata di grande conforto nei momenti difficili della mia vita, dove invece di essere io il tuo conforto, sei stata tu che mi hai abbracciato e pianto con me e continui ancora a farlo quando le lacrime solcano i miei occhi.

E già sei proprio cresciuta e mentre continuo a pensare cosa scriverti mi viene in mente questa poesia di Madre Teresa di Calcutta:

I figli sono come gli aquiloni,

insegnerai loro a volare

ma non voleranno il tuo volo.

Insegnerai loro a sognare

ma non sogneranno il tuo sogno.

Insegnerai loro a vivere

ma non vivranno la tua vita.

Ma in ogni volo,

in ogni sogno

e in ogni vita

rimarrà per sempre l’impronta

dell’insegnamento ricevuto.

E già è proprio così ti auguro di avere la forza di affrontare le sfide della vita con fiducia e la saggezza di scegliere con cura le tue battaglie. Ti auguro tante avventure nel tuo cammino e di saper scegliere quando fermarti per aiutare qualcuno lungo il tuo percorso. Ascolta il tuo cuore e corri i tuoi rischi, ma con attenzione. Alcune volte non capirò le tue scelte, non riuscirò a farti cambiare idea, dovrò lasciarti sbagliare, lasciarti cadere, non potrò seguire i tuoi sogni. Molte volte non saremo d’accordo, ma non ci sarà mai e poi mai una sola volta in cui non sarò dalla tua parte. Sarò sempre con te, dalla tua parte…nella vittoria e nella sconfitta, perché ogni cosa che fai tu è un po’ come se la facessi anche io…perché tu sei una parte di me. La migliore, con affetto mamma».